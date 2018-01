Viaggio nel piacere della Cagliari che fu

L'Archeo Labor è lieta di presentarvi un nuovo e controverso tour che ci porterà a visitare le zone legate al piacere fisico della Cagliari che fu. Chi erano queste donne che vendevano il loro corpo? Avevano legami con i potenti?



Parleremo di Donna Zatrillas, moglie di Don Augustin de Castelvì e del suo amante, i veri artefici di una tragica congiura. Scopriremo i segreti di una maestra che si abbandonò alla lussuria e indagheremo su tante altre vicende legate agli amori e alla passione, capaci talvolta di mutare le sorti della nostra città!



LOGISTICA:

Appuntamento ore 18.00 presso Porta Cristina (piazzetta Cannas).

Il tour durerà circa 60 minuti.





Per info e prenotazioni potete inviare un messaggio privato alla pagina ArcheoLabor oppure contattarci tramite: tel. 324 900 8559 mail. archeolabor@gmail.com



Vi ricordiamo che per questo evento è necessaria la prenotazione e vi raccomandiamo puntualità per evitare di perdere l’inizio del tour! La presenza dei figuranti è assicurata solo nel caso in cui si dovesse raggiungere un numero minimo di 15 persone; con un numero inferiore la visita guidata verrà svolta in maniera tradizionale. Le prenotazioni verranno chiuse alle ore 10:00 di domenica 28 novembre.



Per qualsiasi informazione siamo a Vostra totale disposizione.

Tariffe: Biglietto intero: 7€ Bambini dai 7 ai 10 anni compiuti: 5€ Bambini fino ai 6 anni gratis Il Tour sarà gestito da una guida turistica regolarmente iscritta al registro regionale della Sardegna nel rispetto della L.R. 20/2006 e L. 97/2013.



