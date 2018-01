Ajò in pullman al... Parco Donnortei (oasi naturalistica) e sulla neve

Parco Donnortei è un centro turistico alle falde del Monte Spada composto da agriturismo, oasi faunistica e albergo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti all'Expo e premiata con l'oscar green come azienda innovativa ed esempio di multifunzionalità (www.agriturismodonnortei.com).



Si partirà sabato mattina 3 febbraio, direzione Fonni, e arrivo al Parco Donnortei con pranzo al sacco. Si potrà poi scegliere tra un'escursione guidata sulla neve (ciaspolata con racchette ai piedi, attrezzatura fornita dalle guide) o in alternativa visita libera a Fonni con ingresso al Museo della cultura pastorale.





Al rientro in struttura sistemazione nelle camere, cena con portate realizzate esclusivamente con prodotti dell’azienda agricola e di allevamento dell’agriturismo Parco Donnortei, e pernottamento.



L'indomani mattina dopo colazione in hotel (esclusivamente con prodotti locali), escursione guidata a piedi con guida all'interno dell'oasi dove poter avvicinare - condizioni permettendo - cervi, daini, cinghiali, mufloni allevati allo stato brado e avere spiegazioni su flora e fauna. Al rientro, pranzo in agruturismo, e al termine riprenderemo la strada verso Cagliari.



PROGRAMMA:

SABATO 3/2 - partenza da Cagliari (parcheggi ex Hotel Mediterraneo) h9 - arrivo in struttura e check-in - pranzo al sacco e ciaspolata sulla neve/visita libera Fonni + Museo cultura pastorale (facoltativi) - rientro in struttura e sistemazione nelle camere - cena e pernottamento



DOMENICA 4/2 - colazione ed escursione guidata nel parco naturalistico - pranzo in agriturismo - partenza verso Cagliari e arrivo previsto h20 circa



Possibili fermate speciali: CAPOTERRA, CORTE DEL SOLE, MONASTIR, SERRENTI, SANLURI, URAS, SANTA GIUSTA, TRAMATZA, ABBASANTA (maggiori info: goo.gl/w6BzZQ)



QUOTA: Fino al 22/1 30€ (acconto) + 130€ entro il 30/1 = totale 160€ o in unica soluzione 155€ Dopo il 22/1: 165€ Escursione guidata sulla neve (ciaspolata): 25€ (facoltativo) Visita libera Fonni e ingresso Museo della cultura pastorale: 5€ (facoltativo)



I posti saranno limitati a un solo pullman e 40 partecipanti, perciò affrettatevi!

La quota include: - trasporto a/r in pullman GT da Cagliari - pernottamento in hotel con trattamento di pensione completa - escursione guidata nel parco naturalistico Non include: pranzo 1° giorno al sacco, tutto ciò che non è incluso ne La quota include.



