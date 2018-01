Corsi di tessitura a telaio a Cagliari

L'Associazione F.A.C. si occupa dal 2000 di formazione nel settore artigianale tessile, organizzando corsi che hanno dato a decine di allievi competenze e strumenti per portare avanti la tradizione sarda e per inserirsi nel mondo del lavoro.



I corsi, che si ripetono ciclicamente durante l'intero anno, riguardano il ricamo e la tessitura tradizionale quale quella a pipiones, quella a ustra 'agu, il ricamo dello scialle sardo, ed altre tecniche, anche non sarde, in grado di ispirare la creatività ed invettiva del corsista.





Presidente: Daniela Langione - 340 1193533

