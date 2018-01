Ma... donne organizza un dibattito sul verde in città a Sassari

Non vi è alcun dubbio che il verde pubblico si sia caratterizzato sin dalle sue origini come strumento di qualificazione dello spazio collettivo della città. E’ altresì facile intuire che il verde a disposizione della cittadinanza di Sassari sia scarso e soprattutto frazionato e disorganizzato, in alcuni casi per niente progettato.



Patrocinato dal comune e dalla Provincia di Sassari, con inizio alle ore 17.30 il prossimo 22 gennaio, un nuovo incontro del progetto di Comunicare l’Ambiente avrà come argomento proprio il Verde in Città, a duecento anno dell’isolamento della molecola della Clorofilla Coordinato dal giornalista Francesco Carboni, appuntamento vedrà la presenza della giovane architetta Martina Mugoni esperta in progettazione ambientale e urbano, insime al geometra Pinuccio Porcellana, presidente dei Comitati di Quartiere.



La prima ci informerà su come la progettazione urbana del verde sia importante e determinante per una migliore qualità della vita della sempre più affollata città di Sassari.

Il secondo, ci coinvolgerà nella storia degli Orti Botanici di Sassari che a loro modo rappresentano un importante microcosmo fatto di flora e fauna, dove la vita pullula per il bene del pianeta.



Questo nuovo appuntamento con il progetto di Ma… donne, promosso anche da Italia Nostra e dal Ministero dei Beni Culturali, avrà luogo presso gli spazi dell’Auditorium del Carmelo in p.zza col. Serra a Sassari dove, come sempre gli allievi dell’Istituto Angioy di Sassari si esibiranno nella lettura scenica del testo sul Magnesio, elemento prescelto per questo appuntamento con il verde della clorofilla. Il testo scritto dallo scrittore Antonio Strinna, sarà letto da Stefano Russo e Giuseppe Sanna a cui si uniscono le amiche di Ma… donne, Afsanet Seyed e Rosalba Taras. Prima delle tisane offerte dalla erboristeria della dott.ssa Luisa Carta, In Herbis Salus di via dei Mille, si esibiranno Federico Sanna (flauto) e Cristina Mura (chitarra), giovani allievi del Conservatorio di Sassari che insieme a Ma… donne promuove l’iniziativa.