Passeggiando sui Tacchi d'Ogliastra: Monte Tisiddu – Nìala

Walking In Sardinia organizza per il 28 Gennaio 2018 un tour che vi permetterà di scoprire uno dei territori più caratteristici della Sardegna.



Al mattino risaliremo il Monte Tisiddu, l'altopiano di natura calcarea che domina il paese di Ulassai. Alte pareti verticali, cenge a strapiombo e grotte carsiche arricchiranno il nostro percorso, regalandoci scorci indimenticabili.



Nel pomeriggio ci sposteremo verso la foresta di Nìala. Immersi in un paesaggio fiabesco, seguiremo il corso del torrente tra rigogliosi lecci, rocce modellate dall'acqua e piccole cascate.



Costo: - quota partecipazione: 20 € - tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione - l'accompagnamento sarà effettuato da guida AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.



Per una migliore esperienza vi consigliamo di affidarvi sempre e solo a guide autorizzate e certificate



Attrezzatura consigliata: - abbigliamento comodo a strati - scarpe da trekking - 2 lt d'acqua - zaino per escursione giornaliera - scarpe e cambio completo da lasciare in macchina - pranzo al sacco, snack - giacca a vento - cappellino



Percorso: - lunghezza: 9 km - dislivello: +/- 400 m - difficoltà: E (Escursionisti) Orario e punto di incontro: h. 9:00 Piazza Barigau - Ulassai

Eventuali variazioni per motivi organizzativi, logistici e climatici vi verranno comunicate tempestivamente.



Per info e prenotazioni: Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci. La partecipazione va confermata tramite chiamata, messaggio o whatsapp Tony 3246608394