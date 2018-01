Primo Corso di Guida Locale a Cagliari

Aloe Felice insieme alla pagina @SottoCagliari e L'Altra Cagliari, organizzano per domenica 21 gennaio 2018, un workshop formativo culturale di 6 incontri per i rioni storici: Stampace, Castello, Villanova, Marina, San Bartolomeo, Sant'Avendrace



Il seminario è rivolto a tutti/e.

Il primo appuntamento è conoscere il rione di Stampace e la cripta di Santa Restituta. Si visiterà la Cagliari di sopra, nonché conoscere gli usi, i costumi, gli anneddotti, le tradizioni riguardanti Cagliari.

Si conosceranno i luoghi, le attività commerciali: ristoranti, trattorie, alberghi, spiagge, discoteche, in una parola la "movida Cagliaritana"..



Il seminario, si prefigge di riscoprire la storia identitaria Cagliaritana, attraverso conferenze itineranti, per i rioni storici della città vecchia e la conoscenza delle attività commerciali, presenti e operanti. L'obiettivo del seminario è formare una guida locale Cagliaritana, un amico/a, complementare multitasking, al servizio di Cagliari e delle tante persone in transito.



Al termine dell'esperienza formativa, verrà rilasciato dall'associazione culturale Aloe Felice, un attestato di partecipazione al workshop: guida locale Cagliaritana IIl seminario, sarà tenuto da Angelo Pili, giornalista pubblicista, presidente dell'associazione Aloe Felice, organizzatore di eventi culturali, amministratore della pagina fb: @SottoCagliari



Contributo workshop: 70 euro. Il contributo, non comprende eventuali ticket a monumenti, gallerie, mostre, centri culturali, associazioni speleo.



Posti Limitati.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO: 340.360.23.65. o redazioneap@gmail.com ENTRO E NON OLTRE VENERDI 19 GENNAIO PER INFO: 340.360.23.65 Testo e immagine rilevati dal web