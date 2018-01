May Mask incontra L'Officina del Suono a Cagliari

In occasione del finissage di RISONANZE ARMONICHE il MAY MASK incontra L'OFFICINA DEL SUONO Giovedi 18 gennaio ore 21:00 - May Mask, via Giardini 149/a



La performance nasce come naturale evoluzione del progetto "Risonanze Armoniche" con il trio L'Officina del Suono. Le sonorità convenzionali e non si incontrano in una miscela sperimentale di melodia, armonia e rumore organizzato. Una performance improvvisativa che ricerca l'interazione tra gli strumenti convenzionali e le installazioni sonore realizzate da Angelo Sesselego.



Non mancheranno i momenti in cui prevarrà l'aspetto compositivo classico strumentale al quale si misceleranno le sonorità delle installazioni.



Marco Lai: chitarre

Marco Caredda :batteria

Angelo Sesselego:contrabbasso



Contributo serata € 10,00 (incluso piccolo buffet finale)



