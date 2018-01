"Un caffè tra amici, un whiskey con lo sconosciuto" a Cagliari

Presentazione del libro di Giampaolo Nuvolati "Un caffè tra amici, un whiskey con lo sconosciuto". La funzione dei bar nella metropoli contemporanea"



Giovedì 18 Gennaio 2018, ore 19:00 Caffè Savoia, Via Savoia 17 Presentazione del libro e incontro con l'autore



Nella nostra quotidianità ci capita molto spesso di entrare in un bar per prendere un caffè o un aperitivo, lo facciamo con una certa disinvoltura senza dare alcun rilievo al luogo stesso.

Bar, caffè, bistrò, pubs e, più in generale, i servizi pubblici di ristoro svolgono viceversa una funzione importante nella società contemporanea come “luoghi terzi”, interstiziali, a metà tra il mondo della famiglia e il mondo del lavoro. Costituiscono cornici all’interno delle quali si sviluppano dinamiche particolari, dove si rinforzano le identità e il capitale sociale preesistente ma anche si aprono nuove relazioni con lo sconosciuto. Il testo affronta questi temi partendo da una analisi delle varie popolazioni che troviamo in città e che frequentemente vengono a contatto proprio negli esercizi pubblici.



Da luoghi di formazione della opinione pubblica oggi i bar sono soprattutto luoghi di passaggio dove però i soggetti possono ancora mettersi in gioco – aprendosi a nuovi rapporti – o, al contrario, chiudersi in sé stessi. Rappresentano tanto il contesto del leisure e della aggregazione, quanto lo specchio delle solitudini metropolitane. Essi ricalcano il genius loci di una città oppure ne stravolgono l’immagine più consolidata rispondendo a pratiche di consumo globalizzate. Sono infine di vario tipo: dal locale storico al bar di periferia, dall’osteria di campagna al chiringuito sulla spiaggia, dal bar del museo all’internet caffè. Luoghi dove amiamo perderci come flâneurs solitari o in compagnia delle persone che più amiamo.



INGRESSO LIBERO (ma caffè o whiskey non inclusi)

Presentazione del libro organizzato nell'ambito del "Incontro nazionale sulla camminabilità urbana" 18-19 Gennaio 2018

Per maggiori dettagli: https://retecamminabilita.wordpress.com/2018/01/04/incontro-nazionale-sulla-camminabilita-urbana/ Testo e immagine rilevati dal web