Carnevale di Ploaghe 2018

Manca davvero poco all’esordio della 24° edizione del Carnevale di Ploaghe

” Un evento molto atteso nella comunità Ploaghese, una tradizione ormai che va avanti da oltre vent’anni, per l’esattezza ventiquattro anni.



Questo grazie alla buona volontà del Direttivo dell’omonima associazione e dei numerosi volontari che sono già al lavoro, alacremente impegnati nella preparazione della complessa macchina organizzativa e nella costruzione dei carri allegorici.



I numeri sono davvero unici:

cinque appuntamenti imperdibili;

cinque gruppi mascherati;

quattro carri allegorici;

oltre mille figuranti;

un parco tenda di oltre 400 mq.

attrezzato di tutti i servizi dove trascorrere le serate danzanti rigorosamente in maschera.



I gruppi che parteciperanno alle sfilate sono: “American College, Kung Fu Panza, Roger Rabbit” e gli amici del gruppo di Osilo con “One Piece”. Infine parteciperà il gruppo mascherato “Sos Pellitzones Piaghesos”: una compagnia di amici molto numerosa che da alcuni anni ha deciso di riproporre la maschera tradizionale del carnevale.



C’è quindi grande aspettativa per il ricco programma unico ed imperdibile, il cui esordio è fissato per sabato 3 febbraio con l’anteprima danzante all’ormai noto “Tendao Meravigliao”: un pomeriggio dedicato ai più piccoli col “carnevale dei bambini”, musica, giochi, trucca bimbi, mascotte e animazione a cura della “IES international event sardinia”.



A seguire, dalle ore 22, si riparte col veglione in maschera ai ritmi latini e balli di gruppo, dopodiché la nottata proseguirà con la dance music. Giovedì 8 febbraio sarà la volta del “carnevale itinerante” con “sa essida de sos Pellitzones Piaghesos” per le vie del paese.



Un’occasione dove la tradizione si mescola con l’allegria proposta dal gruppo mascherato. La manifestazione entrerà nel vivo sabato 10 e martedì grasso 13 febbraio con le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Sono previsti oltre un migliaio di figuranti che ai ritmi di samba e amplificati dalle potenti strumentazioni musicali percorreranno le vie principali di tutto il paese fino a raggiungere intorno alle ore 22 piazza S.Pietro, a seguire la festa proseguirà fino a tarda notte al “Tendao Meravigliao”.



A tal proposito l’Associazione anche quest’anno, al fine di garantire un minimo di sicurezza, fa sapere che in occasione delle sfilate sarà disponibile una navetta bus gratuita per i soli possessori del braccialetto pass parco tenda, che effettuerà corse in andata e ritorno per tutta la notte (partenza dai giardini pubblici – ritorno dalla zona industriale).



Sabato 17 febbraio ultimo appuntamento di chiusura della manifestazione sempre al “Tendao Meravigliao”, dove ripeteremo il Carnevale dei Bambini e a seguire la serata danzante in maschera. L’Associazione ringrazia l’Amministrazione comunale e la Pro Loco per la collaborazione ed il sostegno alla manifestazione.