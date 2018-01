Mutuazione - Mostra personale di Rossana Corti all'ArtaRuga di Cagliari

ArtaRuga ospita la mostra personale "Mutuazione" di Rossana Corti.



La Mostra, con Testo Critico in Due Frammenti di Silvia Piras, gode della speciale collaborazione di Daniele Poddighe di FabLab Cagliari, delle Associazioni Urban Center Cagliari e Punti Di Vista.



È una mostra-racconto, integrale e immersiva, composta da illustrazioni, installazioni, videoproiezione, parole, suoni. E il suo farsi forma fisica, nello stesso spazio dove ogni sua parte è stata creata, costituisce solo la parte di contatto, tangibile - per chi si troverà a Cagliari il 26 gennaio - di “Mutuazione”, che sarà fruibile, con tutti i suoi contenuti , anche online su più piattaforme, per dare a tutti coloro che vi sono connessi, potenzialmente, la possibilità di accedervi.



Testo Critico in Due Frammenti di Silvia Piras “...castelli costruiti intorno a quanto di più delicato e prezioso, le ali più affilate, le più dolci, le più spericolate...

qualcosa che ha a che fare con il lasciarsi abitare, col farsi ascolto e possibilità” Catalogo Digitale Online gratuitamente scaricabile dal pomeriggio del 26/1/2018 dalla piattaforma Issuu.com.



Ingresso Libero

per informazioni: info@artaruga.eu