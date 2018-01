Visita Guidata all’Anfiteatro Romano e al Quartiere di Stampace

Domenica 21 gennaio scopriremo l’Anfiteatro Romano, la più imponente testimonianza della Karales romana, da sempre conosciuto dai cagliaritani come “Is Centus Scalas”. Edificato tra il I e il II secolo d.C. mantiene ancora intatto il suo fascino millenario.



A seguire ci inoltreremo nel quartiere storico di Stampace, un intrico di strade dal sapore antico, ricche di chiese e monumenti capaci di raccontare la storia della nostra città. La cripta di Santa Restituta, le chiese di Sant’Anna e di Sant’Efisio (nel quale è custodito il simulacro del santo più caro ai cagliaritani), la chiesa di San Michele e la Torre degli Alberti, una delle fortificazioni più antiche della città.





E ancora, la cripta di Sant’Agostino e i resti del complesso di San Francesco, fulcro stampacino del fervore religioso per tutto il medioevo. Info e prenotazioni



Appuntamento: Domenica 21 gennaio 2018, ore 09:30 Via Sant'Ignazio da Laconi 19, fronte ingresso Anfiteatro Romano.



Durata visita: 150 minuti.



Quota di partecipazione: € 10 adulti. Bambini fino ai 12 anni € 6 (comprensivo dei tickets d’ingresso all’Anfiteatro Romano e alla cripta di S. Restituta)



Per prenotazioni: +39 333 3557875 - fa.perria@gmail.com Facebook: Fabio Perria Guida Turistica È necessaria la prenotazione. La visita guidata sarà effettuata da Guide Turistiche iscritte al registro regionale.