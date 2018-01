Trekking sul Monte Torru

Venite con noi alla scoperta del Logudoro, in località Monte Torru, nel territorio comunale di Ittiri, tra valli dal caratteristico verde brillante e altopiani rocciosi, nelle vicinanze del Lago Bidighinzu.



L'itinerario procede ad anello nei dintorni del Monte Torru, costeggiando le suggestive formazioni vulcaniche particolarmente colorate, in una zona vicinissima a Sassari e Alghero, dalla quale si godono vasti panorami, da Capo Caccia all’Asinara, a Monte Pelao e Monte Santo.

Il percorso si sviluppa tra la macchia bassa, le querce e i pascoli, con scenari mozzafiato creati dai bastioni trachitici e tracce di antiche civiltà come le Domus de janas S’ena e Cannuia e il nuraghe Torru.



Il tracciato proposto è un anello di 6 km, con un dislivello di circa 200 metri (622 m s.l.m. il punto più elevato) che si snoda tra strade sterrate, piccoli sentieri percorsi da greggi, piccoli passaggi su roccia e campi dedicati al pascolo. L’escursione è da considerarsi di livello escursionistico E, adatto a tutti i camminatori, con buone scarpe.



Si chiede ai partecipanti di prenotare entro sabato mattina in modo da consentire l’attivazione delle assicurazioni. Gli orari sono da ritenersi indicativi.



Necessari 2 litri di acqua. Consigliati qualche succo di frutta, snack e frutta secca. Pranzo al sacco.



Abbigliamento a strati; zaino (non sono adatte borse o borsette). Scarpe da trekking usate di frequente, possibilmente non al primo utilizzo, né eccessivamente usurate per evitare scivolamenti. Non adatte scarpe senza lacci.



Partenza da Sassari con mezzi propri o in condivisione tra i partecipanti.

Nel contributo di partecipazione è incluso l’accompagnamento di guide abilitate, iscritte al registro delle guide ambientali escursionistiche della Regione Sardegna e l’assicurazione dei partecipanti contro gli infortuni.



Il percorso potrebbe subire variazioni se si dovesse riscontrare la presenza di battute di caccia non attese in corso.

Tutte le Guide Ambientali Escursionistiche dell'Associazione sono associate AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). L'Associazione ASTREA è affiliata MSP (Movimento Sportivo Popolare).



Info e prenotazioni Telefono: 370 1027497 dalle ore 10:00 alle 18.30

Mail: itinerari@astrearoutes.com Messaggio privato sulla pagina https://www.facebook.com/itinerarisardegna/