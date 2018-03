Bus da Cagliari per Pasqua 2018 a Castelsardo, S.Teresa di Gallura e la Valle della Luna

Tre giorni e due notti alla scoperta del Nord Sardegna, partendo da Castelsardo proclamato uno dei Borghi più belli d'Italia per arrivare sino a Capo Testa, punta estrema della Sardegna, con escursione nella meravigliosa Valle della Luna, luogo magico e incontaminato nel quale molte persone dicono di provare una grande serenità e la sensazione di essersi lasciati la civiltà alle spalle.



Programma:

POSTI DISPONIBILI 20

sabato 31 Marzo Ore 14:15 Appuntamento a Cagliari in Piazza dei Centomila;

Ore 14:30 Partenza per Castelsardo con sosta lungo il tragitto;

Ore 18:00 Circa, Arrivo e sistemazione presso l'Hotel La Rosa dei Venti (Loc.

Lu Bagnu);

Ore 20:30 Circa, spostamento in ristorante per la cena (inclusa);



domenica 01 Aprile

Ore 08:00 Prima Colazione in Hotel (inclusa);

Ore 10:00 Circa, trasferimento a Castelsardo e tempo libero a disposizione per partecipare alle funzioni religiose, visitare il castello etc;

Ore 12:45 Appuntamento al bus e trasferimento al Ristorante Su Nuraghe per il Pranzo Pasquale (incluso), con il seguente menù: - Antipasti di Mare - Riso alla Corsara - Frittura Mista (3 Tipi) - Contorno Misto - Sorbetto al Limone - Frutta Mista di Stagione - Vino (1/4), Acqua (1/2),Caffè

Ore 16:00 Circa, Partenza per Santa Teresa di Gallura, con sosta fotografica alla famosissima Roccia dell' Elefante;

Ore 18:30 Circa, Arrivo a Santa Teresa di Gallura e sistemazione presso l'Hotel Canne al Vento (centralissimo), sistemazione nelle camere, Cena libera (non inclusa) e tempo a disposizione per visitare Santa Teresa;



lunedì 02 Aprile

Ore 08:00 Circa, Prima colazione in Hotel (inclusa);

Ore 09:00 Circa, Trasferimento in bus in località Capo Testa punta estrema della Sardegna, dove una volta raggiunta l'imboccatura del sentiero, proseguiamo a piedi per circa 1,7 Km sino a raggiungere la Valle della Luna conosciuta dagli anni '60 come punto di ritrovo degli Hippy.

Un posto unico nel suo genere per la particolare conformazione geologica, è formata da sette valli divise tra loro da grandi strutture di granito di cui la più alta raggiunge i 128 mt s.l.m ed è chiamata "Il Teschio". Si trovano anche svariate grotte dove si può alloggiare comodamente ed una sorgente d'acqua dolce.

Ore 13:00 Circa, Pranzo al sacco (non incluso), sarà possibile comunque prima di partire per l'escursione fare una sosta al Market per acquistare panini o altro;

Ore 17:00 Circa, Partenza per Cagliari;



Contributo di partecipazione **OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - € 235 Adulti - € 210 Bambini 3-10 - € 0 Bambini 0-2 - € 30 al Giorno Supplemento Singola

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

Tags