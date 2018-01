Ensi Tour unica data in Sardegna a Cagliari

ENSI il re del Freestyle e rapper sopraffino torna in Sardegna per un unica data al Fabrik club di Cagliari per supportare il suo nuovo lavoro discografico "V"!Ottimamente recensito dagli addetti ai lavori, Il nome proviene da una serie di fattori: “V” è l’iniziale del nome di suo figlio Vincent, del suo cognome (Vella, appunto) e del suo primo album “Vendetta”. V è anche il numero romano 5, essendo il quinto album dell’artista.PREVENDITE ONLINE € 10 su: www.fabrik.itPREVENDITE CARTACEE € 10 presso Fabrik club - via Mameli 216-Cagliari