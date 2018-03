Master di Web Marketing e Social Media a Cagliari

Oggi il Manager del Web e dei Social Media è una delle figure più richieste dalle aziende, eppure, oggi, è l’ambito dove si registra una carenza di professionalità. Il Master in Web Marketing vuole rispondere a questa esigenza e alle crescente richiesta da parte delle aziende di formare figure professionali con competenze specifiche e diversificate legate allo sviluppo del mondo del web.



Il master in web marketing specialist (Seo – Sem – Social Media e Comunicazione online) è finalizzato alla specializzazione in quello che rappresenta il ruolo professionale più strategico dell’era di internet.

Infatti il web marketing specialist è il professionista del web, da molti ritenuti una specie di mago, che pianifica strategie e interventi per garantire la visibilità online dei siti web e il loro posizionamento nelle prime pagine dei motori di ricerca.



Tutte le aziende presenti sul web vorrebbero incrementare il loro business online posizionando il loro sito nelle prime pagine di Google, oppure attivando la presenza sui social network o effettuando promozioni dirette a target di riferimento con campagne di e-mail marketing. Il Master offre molteplici sbocchi lavorativi nell’ambito del Web Marketing strategy, dei social network e della comunicazione digitale, i profili professionali più richiesti sono SEO e SEM Specialist, Social Media Specialist, etc.



Il master è rivolto a tutte quelle persone che vogliono specializzarsi in questo settore: – giovani laureati e diplomati interessati al web marketing e alla comunicazione online, – persone che già lavorano e vogliono migliorare le conoscenze professionali, – manager e responsabili aziendali che vogliono gestire in proprio le loro strategie di web marketing. Il Corso segue la modalità full-immersion della durata di 64 ore suddivise in 4 weekend (sabato e domenica) di lezioni frontali in aula. L’obiettivo del Master è offrire a futuri professionisti del settore, giovani laureati e addetti ai lavori un percorso formativo che fornisce all’allievo l’insieme di conoscenze tecniche, strategiche ed operative, necessarie a fare marketing e comunicazione in internet. I nostri Corsi sono validi per il riconoscimento dei Crediti Formativi ECP validi per l’aggiornamento professionale europeo (L. 4 del 13 gennaio 2013) Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Se non hai ancora la CARD di iFormazione richiedila qui: RICHIEDI LA CARD Diventa socio per usufruire dei nostri servizi gratuiti, compila questo modulo: ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJAEnYZq3RtxIniaRsQ54ZZruoTOrGh_e08Y6ob1wsHR0HKQ/viewform?usp=sf_link) Se sei già nostro socio e vuoi riservarti il posto, compila questo modulo: RICHIESTA INFORMAZIONI (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_sCqdI9pKjLd5V3WQzBFQnE0e0AKnJKStPm1GxOHG_rYEPQ/viewform) Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail iformazione2011@gmail.com o chiamare al numero 3201877420.