A Cagliari il Corso di Avvicinamento alla Montagna

La didattica durante le lezioni teoriche e i consigli dati durante le escursioni sono studiati per suscitare la curiosità, la voglia di apprendere ed approfondire nuove conoscenze sulla montagna. Le uscite in ambiente manterranno sempre il carattere della gradualità e dell’adeguatezza alle caratteristiche dei partecipanti.



I percorsi che verranno proposti avranno lo scopo di far sperimentare le diverse tipologie di percorsi che si possono trovare, per suscitare la voglia di scoprirne degli altri e di meglio comprendere quali sono le tecniche per la corretta progressione su questi terreni, in inverno come in estate.





Lo scopo del corso è quello di avere le nozioni base per poter leggere una carta (Igm, kompass…), saperla orientare e saper prendere le coordinate geografiche e chilometriche, in modo da poter andare in totale autonomia in montagna, sia su percorsi già tracciati (sentieri CAI, Italia…) si su percorsi presenti in natura ma non tracciati. Inoltre durante le escursioni ci saranno delle lezioni teorico pratiche sulla flora e la fauna della Sardegna, geologia e storia.



Ci sarà un escursione con pernotto in tenda ma si vedrà comunque come costruirsi un rifugio, accendere un fuoco o cucinare senza pentole o griglie. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



DESTINATARI

Tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla pratica dell’escursionismo e/o che già frequentano autonomamente l’ambiente montano e che vogliono avvicinarsi alla conoscenza della montagna o sperimentare la progressione su sentieri non tracciati, al fine di partecipare volendo ad un corso di escursionismo specifico.



FINALITA’

Avviare i partecipanti alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere la consapevolezza dell’importanza di frequentare la montagna avendo le necessarie conoscenze Sperimentare l’esistenza di diverse tipologie di percorsi escursionistici. Trasmettere gli stimoli necessari a partecipare ai successivi corsi di escursionismo.



STRUTTURA

Lezioni teoriche/pratiche direttamente nel luogo dell’escursione o con la formula aula + escursione I nostri Corsi sono validi per: l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) che rientrano nel piano dell’aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’attestato di competenza professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche ) dei Counselor, Coach e Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 Gennaio 2013.



Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Alla fine del corso si riceverà l’Attestato di Partecipazione.

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail iformazione2011@gmail.com o chiamare al numero 3201877420.