L’Associazione iFormazione riprende per il 2018 con i corsi di inglese a Cagliari. Decisione generata dopo una grande richiesta da parte dei soci di voler imparare la lingua più diffusa e importante al mondo. Quest’anno partiremo a gennaio con due corsi per principianti: livello A1 modulo A e A1 modulo B.



Se perverranno richieste per altri moduli ci riserviamo la decisione di attivarli se e solo se i numeri ce lo consentiranno.



Se perverranno richieste per altri moduli ci riserviamo la decisione di attivarli se e solo se i numeri ce lo consentiranno.



Se invece avete altre richieste, fatelo compilando il modulo RICHIESTE CORSI INGLESE



Vediamo come sono strutturati i corsi base di inglese A1 modulo A e A1 modulo B.





Il CORSO DI INGLESE A1 è rivolto a coloro che non hanno mai fatto un corso di lingua inglese o che vogliono rafforzare conoscenze di base della lingua già acquisite in precedenza.

Con il Corso di Inglese A1 imparerai a: – Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano. – Saper presentare se stessi e gli altri – Essere in grado di fare domande e rispondere su aspetti personali come dove abita, le persone che conosce ecc. – Interagire in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.



METODO FORMATIVO: Ogni livello è costituito da 2 moduli della durata di 21 ore ciascuno suddivise in 14 lezioni (pomeridiane o serali) da un’ora e mezza (90 minuti). Attestati e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di Partecipazione relativo a ciascun livello, ovvero dopo aver seguito le lezioni dei due moduli di cui è costituito e aver superato l’esame.



SEDE DEL CORSO Via Molise 6

DATE E ORARI DEL CORSO LIVELLO A1 MODULO 1: dal 23 Gennaio al 8 Marzo, dalle 15.30 alle 17.00 LIVELLO A1 MODULO 2: dal 13 Marzo al 26 Aprile, dalle 15.30 alle 17.00



COSTI DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione ai Corsi di Inglese di Livello A1 (Modulo 1), e A1 ( Modulo 2) è di 99 euro per i soci* e 159 euro per i non soci*. *I soci sono tenuti a fare la tessera annuale. *Libro di testo non incluso nel prezzo. NOTA: i corsi si attiveranno al raggiungimento minimo di partecipanti.