Le cascate del Linas a Villacidro

Domenica 21 Gennaio, come da programma, Inside Sardinia vi porterà nel cuore del parco di Monti Mannu, in agro di Villacidro, per visitare le cascate del Linas, alcune note, come quella di Muru Mannu tra le più alte in Sardegna, e altre meno note, come la cascata Arrusarbus nel bosco di Figus.



Il percorso circolare partirà dalla Cantina Ferraris, si svilupperà inizialmente in salita tra i rigogliosi boschi di lecci del canale Filareddus e Filari Mannu sino al belvedere che mostra la cascata di Muru Mannu in tutta la sua maestosità , per proseguire poi nel bosco di Figus, e intercettare l’omonima cascata in agro di Gonnosfanadiga.



Al rientro, per completare il giro ad anello scenderemo per sentieri poco battuti del canale inforrato di Arrusarbus, tra totem di granito e belle cascatelle sino alla confluenza del canale Monincu da cui provengono le acque le Rio Linas e del Rio Muru Mannu.

Quì in base al tempo a disposizione e a quello meteorologico, visiteremo la cascata di Muru Mannu e le cascate basse del Rio Linas. Per poi finire l’escursione battendo il sentiero in falsopiano tra le pozze e le cascatelle del rio Cannisoni sino al Parcheggio. Un’escursione di media difficoltà, su sentiero, nel quale la difficoltà principale sarà legata all'attraversamento dei numerosi guadi, in base al livello dell’acqua dei torrenti. Si raccomandano perciò le scarpe da trekking alte e impermeabili e un cambio completo da tenere in macchina!



NUMERO LIMITATO DI POSTI



Attrezzatura OBBLIGATORIA:

Scarpe da trekking alte e impermeabili Attrezzatura CONSIGLIATA: Acqua 1 litro, pranzo al sacco, luce frontale, zaino leggero e comodo, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione (pantaloni lunghi, maglia termica, giacca in pile, kway, scaldacollo, guanti), un cambio completo da tenere in macchina.



Contributo spese: 15 euro



Lunghezza: 12 km Dislivello: 500m Difficoltà tecnica: E (Escursionistica) Difficoltà Fisica: Media Terreno: sentiero su granito, guadi.



Iscrivetevi entro venerdì 19 Gennaio!

Numero limitato/minimo di posti! L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, info@insidesardinia.com.

La tessera ha un costo di 10 euro e una durata annuale. Inside Sardinia è affiliata CSEN.

Per info tel. 3494060498 Francesco, 3484660283 Laura, info@insidesardinia.com Vi aspettiamo!