Un drink al nuraghe Bau Mendula ricordando Ercole Contu

Visitare il nuraghe Bau Mendula, esempio complesso di architettura nuragica, maestosa e armonica al tempo stesso, sarà un’esperienza capace ancora oggi di meravigliarci.



Il complesso sorge attualmente al confine tra il territorio di Oristano e quello di Villaurbana, a circa 170 metri d’altezza. La posizione elevata sul Monte Arci, la maestosità e la disposizione rispetto agli altri nuraghi della zona, indicano l’importanza della funzione del sito in antichità, soprattutto per la gestione del territorio.

Il probabile orientamento verso il canale scavato dal rio Gai, potrebbe essere all’origine del significato del nome “Bau Mendula”: letteralmente, "il guado del mandorlo" .



Risalendo uno dei fianchi della collina, potremmo ammirare il paesaggio circostante: dal golfo di Oristano alle due catene montuose del Grighine e del Monte Arci. Giunti sulla sommità, cammineremo intorno al nuraghe per osservare il suo possente mastio (la torre centrale è alta ancora oltre 16 metri) e una delle torri del bastione, chiari testimoni dell’antica imponenza. Osserveremo i resti del villaggio nuragico e delle strutture sorte intorno al complesso di Bau Mendula, chiari indizi di una lunga frequentazione, almeno fino all’età romana.



La visita terminerà con un omaggio a Ercole Contu, grande archeologo e persona stimata, che ci ha lasciato nei giorni scorsi. La lettura di alcuni brani estratti dalla sua recentissima pubblicazione, “Un drink al nuraghe” edito da Carlo Delfino editore, sarà accompagnata da un brindisi in ricordo dello studioso .



In questo modo, accettiamo ed estendiamo l’invito che lo stesso Ercole Contu faceva a tutti i lettori del libro: “caro lettore, se ancora non ti annoia la mia compagnia, passa al nostro nuraghe per un sorso o unu corru (un corno?!) di quello buono: sarai in bella compagnia e il tenore Della Monica (sic!) intonerà il brano della Traviata ‘Libiamo nei lieti calici, che la bellezza infiora’.“



OBIETTIVI :

1) Conoscere il nuraghe Bau Mendula e la sua lunga frequentazione.

2) Approfondire il periodo nuragico, attraverso l’architettura e le scelte insediative.

3) Ricordare uno dei grandi studiosi dell’archeologia sarda, Ercole Contu.



LUOGO E ORARIO D'INCONTRO :

La visita si svolgerà domenica 28 gennaio dalle 10:00 alle 13:00. Il luogo di incontro è a Oristano, nel parcheggio prima del sottopassaggio in direzione Fenosu (Via Guglielmo Marconi, 26, Oristano). La visita, una volta arrivati al nuraghe, si svolgerà a piedi per una lunghezza complessiva di 3 km, e sarà di bassa difficoltà.



ITINERARIO :

A) Punto d’incontro (Parcheggio in Via Guglielmo Marconi, 26, Oristano);

B) Nuraghe Bau Mendula.



COSTO :

Per i soci la visita sarà gratuita. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento a Mare Calmo (10€). La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno dal momento della sottoscrizione, dà diritto a un’attività gratuita al mese, e comprende l'assicurazione per la partecipazione a tutte le attività.



PRENOTAZIONE :

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora via sms al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. Fate presto, i posti sono limitati!



INDICAZIONI PRATICHE :

Vista la quantità di pietre sul percorso, è consigliato munirsi di abbigliamento adatto per brevi escursioni (tuta o jeans, scarpe da trekking, ecc.).