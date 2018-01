Mal'essere di Davide Iodice al Massimo di Cagliari

"Covo da anni il sogno di un Amleto, più volte studiato, più volte apparso come fantasma, scacciato sempre per pudore e paura, nell’attesa di una giusta distanza dalle grandi lezioni dei padri: perché Amleto è l’emblema del fare teatro ed è questione di maturità. Ritrovo questa necessità, insieme a quella di dire la mia su Napoli, da Napoli.

In questo tempo di paranze d’‘e criature e di criature morti ammazzati, di padri che mandano i figli alla strage, nell’Elsinore dove vivo, tra Forcella e Sanità, mi riappare l’ombra di Amleto e non è questione di essere o non essere ma di mal’essere, nel senso di persona cattiva e di profondo scoramento, esistenziale.

Essere o non essere il male. Nessuno meglio dei rapper della periferia urbana esprime questo malessere: lanciando il proprio grido ritmico, elaborando disagi e inquietudini. In scena gli stessi mc, cantatori, parlatori, urlatori, e alcuni attori daranno voce e corpo a questa battle che ancora ci riguarda." (D. Iodice)



Date e orari programmazione spettacoli 16/17 marzo ore 21 18 marzo ore 19 19 marzo ore 10,30



MAL'ESSERE Tratto dall’Amleto di William Shakespeare ideazione, drammaturgia e regia: Davide Iodice riscrittura in napoletano: Gianni 'O Iank De Lisa (Fuossera), Pasquale Sir Fernandez (Fuossera), Alessandro Joel Caricchia, Paolo Sha One Romano, Ciro Op Rot Perrotta, Damiano Capatosta Rossi con: Luigi Credendino, Veronica D’Elia, Angela Garofalo, Rocco Giordano, Francesco Damiano Laezza, Marco Palumbo, Antonio Spiezia e con i rapper attori: Gianni 'O Iank De Lisa, Vincenzo Oyoshe Musto, Paolo Sha One Romano, Damiano Capatosta Rossi, Peppe PeppOh Sica spazio scenico, maschere, pupazzi: Tiziano Fario costumi: Daniela Salernitano disegno luci: Angelo Grieco, Davide Iodice musiche composte ed eseguite dal vivo: Massimo Gargiulo aiuto regia: Michele Vitolini assistente alla regia: Mattia Di Mauro assistente alle scene volontario: Tommaso Caruso assistente ai costumi e sarta: Ilaria Barbato luci: Antonio Minichini suono: Diego Sorano responsabile di produzione: Hilenia De Falco



produzione: Sardegna Teatro/Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale Sala: M1

Durata: 110’ senza intervallo



Tariffa: 7€ intero, 5€ ridotto | 3€ con STcard

Lingua: dialetto napoletano con sovratitoli in italiano

















Testo e immagine rilevati dal web