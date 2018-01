White Art's Winter Jam a Calangianus

La White Art è felice di annunciare il prossimo evento dell'associazione. Una serata musicale in cui i protagonisti sono proprio i soci: non perdetevi l'evento, rimanete collegati e seguiteci!



Presentano la serata Emanuele Biancu e Sara Palitta;

Accompagnano i solisti Silvio Siffu e Simone Dettori; Balla Matilda Deidda;

Alla chitarra classica Gabriele Muzzu

; Cantano Alberto Leoni, Virginia Caputo e Milena Canu Sponsored by CLAB.

Direzione Artistica Emanuele Biancu

Tecnico audio/luci Andrea Babbumannu Mureddu



Un susseguirsi di artisti e generi che variano dalla musica classica, rock, punk, neomelodico e tanto altro.





