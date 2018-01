Escursione S'Ega Sizzoris - Monte Linas

Lasciate le auto nel parcheggio del Parco Perda de Pibara seguiremo la strada immersa nel bosco sino a Genna Farraceus, da li scenderemmo verso il sentiero che ci porterà a Canale Opus, fiancheggiando il Rio, per poi attraversarlo, risaliremo a “Sa Pala S’Arrideli” a 807mt SLM.



Il percorso che presenta diversi sali scendi è incastonato in una “GOLA” di selvaggia bellezza, si snoda tra rigogliosi boschi, pozze di acque cristalline e maestose formazioni granitiche, chiamate “Campanili”.

La meta dell’escursione è la cascata di “S’Ega Sizzoris” l’acqua che confluisce nella gola, termina con un salto di 30 mt. in un anfiteatro naturale.

Il percorso ha una lunghezza di circa 12 km è di media difficolta, che può indurre a pensarlo facile, ma senza un’adeguata preparazione fisica, diventa stancante e faticoso. Al rientro andremo a visitare “Su Campanil de su Zinnibiri” ammasso granitico che si erge sino ai 700 metri dove potremmo ammirare vari ginepri di particolare bellezza, piegati e contorti dalle intemperie.



Risalendo torneremo a Genna Farraceus e da lì al parcheggio, dove termina la nostra escursione.



Programma: ore 8.30: incontro nel parcheggio della Fiera Mercato a Gonnosfanadiga incrocio via Nazionale ); ore 8.45: trasferimento in auto verso il Parco di Perda de Pibera;

ore 9.00: avvio escursione; ore 13.30: sosta pranzo Genna Farraceus (pranzo al sacco).

Rientro previsto alle ore 16.30.



La quota di adesione è di 10,00 euro e comprende il servizio di accompagnamento con guida iscritta all'albo ed assicurazione.

Suggerimenti: Abbigliamento comodo e confortevole, con pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua.

I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale