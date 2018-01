Sulle tracce di San Giorgio Vescovo: anello San Giorgio Osini-Gairo Taquisara

Partendo dalla Chiesina di San Giorgio Vescovo a Osini, percorriamo il sentiero che il Vescovo percorreva per raggiungere la spettacolare Scala di San Giorgio; attraversando il Tacco, raggiungiamo la pittoresca frazione di Gairo Taquisara, passando per il monumentale Nuraghe Serbissi.



Rientro in comoda sterrata attraverso il percorso dell’antica ferrovia. Partenza parcheggio Conad Superstore di Quartu Sant’Elena ore 7:30



Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco e acqua da bere

Lunghezza: circa 16 Km Dislivello in salita: circa 300 m Tempo: circa 6 ore



Costo: € 15

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 19 Gennaio al 3489305607

www.allascopertadi.it