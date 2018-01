Corso di lingua sarda per principianti assoluti a Cagliari

Per il 2018 prendi un impegno: impara il sardo! Il corso, di 10 lezioni, permetterà di acquisire i primi elementi di conoscenza della lingua sarda, in un ambiente accogliente e con la possibilità di praticare il sardo ed approfondirne la conoscenza. I prezzi sono popolari, e sono previste borse di studio per chi lo richiedesse. Verrà fornito il materiale didattico indispensabile al regolare svolgimento del corso.



Per ulteriori info e contatti Circolo "Me-Ti" via Mandrolisai n.

60 a Cagliari Cell. n. 328 281 9349 circolometi@gmail.com

A Cagliari, tra i quartieri di S. Michele e Is Mirrionis, in via Mandrolisai 58/60, ha sede il circolo Me-Ti. L’apertura della sede nasce dall’iniziativa di alcuni componenti che si sono regolarmente incontrati per condividere e discutere pareri, idee ed esperienze per intraprendere possibili iniziative; con la comune intenzione di costruire uno spazio, anche fisico, in cui questa condivisione potesse avvenire regolarmente, anche con soggetti non facenti parte dell’associazione.