Sfilata in maschera sul Fiume Temo Stand Up Paddle, Canoe, Kayak...tutti invitati, MASCHERATI sull'acqua per divertirci assieme.



PREMIO PER LA MASCHERA PIU' BELLA.

La sfilata partirà dal Circolo Canottieri G. Sannio - Bosa con arrivo al Ponte Vecchio, dove faremo una piccola pausa con fatti fritti e vino offerti in collaborazione con Ass. Carrasegare Osincu.



L'evento è in collaborazione con e il Circolo Canottieri G. Sannio e l' Ass. Carrasegare Osincu