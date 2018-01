Workshop di Arti Circensi a Capoterra

Parte l'attesissimo workshop di arti circensi per avvicinarsi al colorato e affascinante mondo del circo, sperimentando, ognuno a suo modo ma insieme, le diverse tecniche dalla giocoleria all’acrobatica.



Il filo conduttore delle varie attività è il gioco che stimola il divertimento, la creatività e l’ espressione corporea non codificata. Non sono richieste particolari doti se non quella di mettersi in gioco e divertirsi!



Il workshop, GRATUITO e APERTO A TUTTE LE ETA', è organizzato dal progetto SPRAR CapoTerra d'Accoglienza in collaborazione con l'Associazione Circo Mano a Mano e il Comune di Capoterra.



LOCATION: Casa Melis, Capoterra 10/12/15/17 gennaio 2018 ore 18.00-20.00

per info e prenotazioni: andrea.selis@gus-italia.org



testo e immagine rilevati dal web