Laboratorio creativo per ragazzi "C'era una volta il Cinema" a Cagliari

Come si “fa cinema”? Cosa serve, come si costruisce, quali sono gli elementi essenziali per far nascere un film? Il laboratorio da me proposto vuole raccontare i primi anni del cinema, i primi esperimenti, le prime invenzioni, cercando di mostrare e indagare questi ingredienti magici per poi provare insieme a immaginare, girare e infine musicare piccoli film completamente auto-prodotti, fatti in casa, esattamente come facevano i fratelli Lumière o i prestigiatori visionari come Georges Méliès.



Il laboratorio, progettato per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, si svilupperà in un ciclo di 10 incontri di 2 ore l'uno, per un totale di 20 ore di lavoro; non è prevista alcuna divisione tra teoria e pratica: ogni incontro, che venga svolto nei locali scelti per le attività o all'aperto, si svilupperà in modo interdisciplinare e pragmatico, senza rinunciare all'apprendimento delle nozioni basi della prima storia del cinema.





Nello specifico gli argomenti trattati e le attività previste saranno: * La percezione della luce e del movimento; come il nostro occhio percepisce la realtà circostante, come nascono i colori, perchè vediamo il mondo in movimento, come nasce “l'illusione del movimento”; questa sezione, preliminare a tutto il laboratorio, verrà sviluppata attraverso la proiezione di video esplicativi e la sperimentazione in classe di piccoli giochi “ottici”, l'approccio semplificato alla macchina fotografica e la costruzione di brevi storie semplici attraverso l'uso del découpage fotografico.



* Il magico mondo del pre-cinema; verrà narrata in breve, attraverso il supporto di video e immagini, la storia e l'uso di scoperte, invenzioni, tecniche artistiche, precedenti alle prime proiezioni dei fratelli Lumière: le ombre cinesi, la lanterna magica, il fenachitoscopio, il prassinoscopio, lo zootropio, che i partecipanti potranno toccare con mano e comprenderne il funzionamento.



* Gli antichi mestieri; verranno introdotti i magici mestieri del pre- cinema e prendendo spunto da fiabe e favole sarde si simuleranno in classe la messa in scena di brevi spettacoli dove ogni partecipante vestirà i panni dell'imbonitore, il rumorista, il marionettista di ombre cinesi, il narratore nascosto. * I film dei fratelli Lumière e le fantasmagorie di Georges Méliès; verranno proiettati e analizzati in classe una selezione accurata dei primi film della storia del cinema, provenienti dal catalogo Lumiére e Méliès. Scopriremo insieme il mondo delle inquadrature cinematografiche, i trucchi del montaggio in camera, apparizioni e sparizioni, sdoppiamenti, stop-motion e tanto altro. * Costruiamo e musichiamo i nostri film; prendendo spunto da quelli proiettati in classe e dalle tecniche cinematografiche apprese, penseremo e realizzeremo piccoli film della durata di 60 secondi l'uno, nei quali ogni partecipante al laboratorio potrà mettersi in gioco: nessuna gerarchia tipica della troupe cinematografica, solo l'unione di idee, fantasie e creatività.



*I brevi film, girati senza audio (come avveniva prima dell'avvento del sonoro nel cinema) verranno montati collettivamente dai partecipanti e in seguito musicati e sonorizzati grazie alla tecnica del “foley art” - l'arte del rumorista, con l'ausilio di semplici strumenti musicali a percussione, oggetti e alimenti d'uso quotidiano quali scarpe, bicchieri, cannucce, asciugamani, ventagli, guanti, scotch, sedano, patate, cipolle e tanto altro.



Il costo di iscrizione è di 100 Euro a partecipante. Il primo incontro di prova è gratuito e aperto a tutti!



Ci vediamo da Artaruga il 22 Gennaio alle 16:30!



Breve Bio

Mi occupo dal 2010 di sceneggiatura e montaggio cinematografico Dal 2011 creo insieme ad altri soci il collettivo artistico Frameoff e porto avanti progetti documentari e di ricerca cinematografica in totale autonomia. www.frameoff.it Dal 2014 mi occupo della direzione del festival “Documentaria” in Sicilia. www.documentarianoto.it Ad oggi mi interesso al riuso creativo del cinema d'archivio e cinema di famiglia, delle ibridazioni con il teatro e la danza e alla creazione di percorsi formativi sulle pratiche e teorie del cinema, il suo uso nella vita quotidiana, la sua funzione di crescita sociale e culturale per i singoli e le comunità. Testo e immagine rilevati dal web