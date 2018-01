Escursione Capo Spartivento-Chia

Partenza alle 9 parcheggi Viale La Playa, fronte ex Iper Pan ; Rientro previsto ore 17; Pranzo al sacco Auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto;



PRENOTAZIONI ENTRO Giovedì 18

Min 10 partecipanti 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione. Sabato pomeriggio verranno avvisati i partecipanti tramite sms solo se le condizioni meteo non saranno favorevoli per una escursione sicura.



Scheda escursione Localita: Chia-Capo Spartivento Km da Cagliari: 52 Ore di Viaggio: 56 min Località inizio percorso: Parcheggi Hotel Aquadulci Lunghezza percorso in Km: 11,5 Dislivello in m: 385 Altezza massima in m: 166 Ore di percorrenza: 5 Tipo percorso: Anello Difficoltà: Escursionistico - E Tipologia terreno: sterrato, ciottolato, sabbia



Itinerario: Partendo dal parcheggio dell'Hotel Aquadulci raggiungeremo il Semaforo a 166m di altezza, punta massima dell'escursione passando per il lato Nord di M.

Sa Guardia Manna, tornando indietro imboccheremo il sentiero che ci condurrà alla caletta denominata "Cala Antoni Areddu" dove sosteremo per la pausa prenzo. Nel primissimo pomeriggio ritorneremo alle macchine chiudendo un anello che passerà per P.Ta Calarza, il Faro di Capo Spartivento, Cala Cipolla e Su Giudeu .



Costi 10€ per i soci. 13€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera). 10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommare alla quota escursione).