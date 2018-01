Workshop "Educazione come Arte - Arte come Educazione" a Cagliari

3 workshop tematici: - arte come educazione - educare con l'arte - educare con la natura

A cura di Marco Peri, esperto di didattica dell’arte Durata 7 ore



Per insegnanti di ogni ordine e grado, studenti, educatori e semplici curiosi ll corso si propone di generare uno spazio interdisciplinare di confronto per promuovere nuove modalità di apprendimento e nuovi strumenti da sperimentare nella scuola e in altri contesti educativi.



I workshop tematici sono organizzati come uno scambio dinamico e interattivo tra i partecipanti, l’obiettivo non è unicamente la trasmissione di una metodologia specifica, ma l’opportunità di riflettere criticamente su ruoli e strumenti che insegnanti ed educatori possono assumere nel nostro tempo.

Convinti che la conoscenza si costruisca attraverso l’esperienza, il corso si compone di 3 workshop che incoraggiano la partecipazione attiva, il networking e la cooperazione tra diverse discipline, per un’educazione in cui gli spazi didattici non siano solo le “aule” ma tutti i luoghi che offrono opportunità di apprendimento.



workshop tematico: Arte come Educazione – Educazione come Arte (via Orlando 8 – Cagliari). workshop tematico: Educare con la Natura: Orto Botanico – Cagliari.

workshop tematico: Educare con l’Arte: Musei Civici – Galleria Comunale – Cagliari.



Quando: Martedì 16 gennaio 2018 (16,00– 19,00) Martedì 23 Venerdì 26 gennaio 2018 (16,00-18,00)

Costo: 85€ (comprensivo del biglietto d’ingresso all’Orto botanico e alla Galleria Comunale)

A fine corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.



I corsi della Cooperativa Tuttestorie sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. n. 170/2016 .prot. 0000296.11-01-2017).



Incontro organizzato in collaborazione con l’Agenzia libraria Lybis. Sono aperte le iscrizioni da effettuare mediante la compilazione del modulo: http://www.tuttestorie.it/corsi-formazione/educazione-arte-arte-educazione/scheda-di-iscrizione-arte-come-educazione-2/ Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Tuttestorie, Via Orlando 4 Cagliari ; tel. 070659290; E-mail: formazionetuttestorie@gmail.com; http://www.tuttestorie.it/corsi-formazione/educazione-arte-arte-educazione/ Testo e immagine rilevati dal web