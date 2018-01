"Storie sarde in Blues" del duo Horoene a Monserrato

STORIE SARDE in BLUES Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Mediateca di Monserrato (CA), via Porto Cervo 2.



Ingresso libero e gratuito.



Evento organizzato dall'Associazione Culturale "S'Atza". "Racconti di banditi e bardanas, tra storia miti e leggende sarde. Eroi, vincitori e vinti della nostra terra, intrecci di vicende reali e fantastiche, raccontate e camntate in chiave rock, blues e folk della Sardegna. Il duo Horoene presenta il CD dell'album "Le orecchie del re".



News e immagine rilevati dal web