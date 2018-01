Come sto di Batisfera al Teatro Massimo di Cagliari

"Come stai?” è un interrogativo ricorrente. Ma, dietro alla gentilezza di circostanza, alla premura affettuosa o alla mera formalità, si schiude un problema profondo: io come sto? La questione è troppo banale per rispondere con la sufficiente esaustività o è troppo complessa per rispondere con la necessaria semplicità. Come sto è un dialogo sconnesso, un fiume di parole in cui stati d’animo, sensazioni, eventi e accidenti concorrono a dare risposta alla domanda “Come stai?”.

Infinite risposte possibili, tutte insieme, mescolate, in contraddizione. Un quadretto assurdo e definitivo, un fluire di parole per definirsi almeno per un attimo, per recintare temporaneamente il caos dilagante, tutto quel rumore che concorre a rendere insoluto l’eterno cruccio: “Come sto?”



Teatro Massimo Cagliari 23/24/25/26 gennaio, ore 10,30 | repliche scolastiche



COME STO di: Batisfera T

eatro Regia e Drammaturgia di: Angelo Trofa

Con: Valentina Fadda e Angelo Trofa

Scenografia: Sabrina Cuccu

Costumi: Sabrina Cuccu e Adriana Geraldo

Attrezzeria: Simona Passifoto Sabina Murru

co-produzione: Akroama - Sardegna Teatro

Testo e immagine rilevati dal web