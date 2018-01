Enzo Favata. Starship. Concerto in solo al Museo Nivola di Orani

La Fondazione Nivola è lieta di invitarvi al concerto Enzo Favata. Starship. Museo Nivola, Orani, 20 gennaio h 18.



L 'evento si inserisce nel nuovo e ricco calendario di attività del 2018 e marca la vocazione degli spazi del Museo Nivola e del parco che lo circonda ad accogliere anche iniziative legate ad altri ambiti oltre quello delle arti visive.



Il concerto, del tutto gratuito, si svolgerà all'interno del suggestivo spazio dell'ex lavatoio e per l'occasione saranno ospiti dello spazio caffetteria i ragazzi del Birrificio Artigianale Mogorese (BAM).



Enzo Favata è sassofonista e compositore jazz molto apprezzato sulla scena internazionale e particolarmente legato alla Sardegna.

Dopo tre decenni di attività passati a comporre, realizzare, produrre e suonare con decine di progetti, nel marzo 2017 debutta in una fortunata tournée in Giappone con il concerto in solo dal titolo Starship. In Starship il clarinetto basso, il sax soprano, il duduk armeno, le benas, la concertina dialogano in tempo reale con l'elettronica dal vivo dei samplers, delay, harmonizers, loopers e sintetizzatori, di cui favata è grande esperto.



Questa dimensione assume una forza e fascino mistico in cui Favata compone e suona insieme ai cloni di se stesso in tempo reale, realizzando una sofisticata interazione elettronica con ripetizioni che vengono registrate direttamente dal vivo. In Starship il musicista rapisce l'ascolto e genera emozioni uniche in un viaggio sonoro senza confini. Testo e immagine rilevati dal web