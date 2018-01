George Gershwin Project live at Jazzino di Cagliari

G.G. Project nasce con l'idea di rivedere in una chiave personale gli standard Jazz del compositore americano; il quintetto, composto da Carla Giulia Striano alla voce, Thomas Sanna al pianoforte, Andrea Morelli al sax, Massimo Maso Spano al contrabbasso, Alessandro Garau alla batteria, rielabora il repertorio in chiave moderna e personale.



Nel corso della sua breve vita (1898-1937) Gershwin ha composto un incredibile numero di canzoni, musical, e opere di tipo classico. Molti suoi temi sono nel repertorio di tutti i musicisti di jazz che hanno sempre improvvisato liberamente su di essi.





Ingresso 5€

