Corso di specializzazione in Yin Yoga a Cagliari

La formazione è pensata per chi ha praticato yoga da almeno un anno. In particolare, è consigliato, a chi avesse intenzione di cominciare ad insegnare yin yoga dopo questa formazione, di aver precedentemente completato un corso di formazione per insegnanti 200 ore (qualsiasi stile). Comunque il corso è aperto a tutti coloro interessati ad approfondire e coltivare la propria pratica.



Chi volesse partecipare in questa formazione deve essere interessato ad approfondire la comprensione del lato più contemplativo della pratica di yoga.

Come ad esempio: meditazione, pranayama e ulteriori pratiche energetiche.



Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di 50 ore Yoga Alliance Continuing Education



Programma Storia dello yin yoga Concetti Yin&Yang Yin Yoga – Filosofia&Pratica: come, perché e quando praticare yin yoga in modo sicuro ed effettivo Analisi, esplorazione e pratica delle posture Yin: variazioni, attrezzi, aggiustamenti Pratiche per coltivare l’energia (Qi) nella pratica Yin Come creare sequenze Yin Yin Yang flow sequenze Anatomia dello yoga: Variazioni dello scheletro, proporzioni del corpo e gamma di movimento – studio interattivo Movimenti globali del corpo.



Comprendere e riconoscere le sensazioni: tensione vs compressione, Fascia vs Muscoli, energia fisica vs energia sottile Metodologia e pratica.



Corso intensivo in due weekend

Date: 9-10-11 Febbraio e 23-24-25 Marzo La formazione si terrà presso il CENTRO NATURA Na2ra a CAGLIARI



Posti: il training partirà con un minimo 8 persone Early Bird 630 euro fino al 15/12/2017 (acconto di 230 + q.a. all’iscrizione – 200 al primo we – 200 al secondo we) Late Bird 680 euro Il TT è destinato agli associati. La quota associativa è di euro 15 Per info e prenotazione contattateci!