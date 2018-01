Trekking panoramico alla cascata di Piscina Irgas

Orridi, forre e gole scavate nel tempo dall'acqua: elemento prezioso e onnipresente in Sardegna. È soprattutto in questi mesi che proprio l'acqua si manifesta in tutta la sua bellezza, mettendo in mostra la sua indole attraverso cascate, gole fluviali e torrenti. Domenica 21 gennaio, il nuovo sentiero di Unisola fa tappa nel territorio di Villacidro, nel maestoso complesso montuoso del Linas, dove visiteremo la cascata di Piscina Irgas.



Seguiremo il sentiero “113”, passando per mulattiere e antiche strade battute da carbonai fino alla metà del secolo scorso.





Dopo una breve sosta in uno spettacolare punto panoramico, inizieremo la discesa tra le rocce granitiche del Monti Mannu che ci porterà direttamente sotto la cascata: un luogo in cui il silenzio della natura è continuamente interrotto dalla musica dell’acqua che scorre impetuosa, nel letto del suo torrente.



Prenotazione anticipata obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 3406671868 (anche via sms o WhatsApp) info@unisola.it

Data/Luogo di incotro: domenica 21 gennaio 2018, parcheggi di Viale La Playa, Cagliari;

Orario di incontro: 07:50

Partenza ore 08:00

Mappa luogo di incontro:



Quota di partecipazione a persona: 15,00 €



Dati del percorso Lunghezza: 3 Km Durata: 4 ore circa Difficoltà: E Dislivello: +/- 200 m

Attrezzatura consigliata Scarpe da trekking (obbligatorie) zaino per escursione giornaliera da 15-20 litri pantaloni da trekking o comodi Vestirsi a strati con: maglia sportiva (tessuto tecnico o cotone); felpa e/o giacca pesante Acqua: 2 litri Colazione abbondante frutta secca, snack, integratori salini merenda/pranzo al sacco leggero.

