"XX BS – 20 Anni di GOSPEL” a Cagliari

La data del primo concerto del popolare gruppo cagliaritano risale infatti al 30 Gennaio 1998 nel salone parrocchiale di San Paolo. In tutti questi anni di attività i l gruppo, la cui musica annuncia il messaggio del Gospel (=Vangelo), è sempre stato al servizio dei più sfortunati : tutto il ricavato dei concerti e delle attività infatti è devoluto in beneficenza e a progetti di solidarietà che il gruppo segue dalla nascita.

Il gruppo in 20 anni di attività ha eseguito più di 400 concerti, sempre interamente suonati e cantati dal vivo, in tutta la Sardegna, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Trentino, Vaticano e Spagna.





Sul palco insieme ai Black Soul anche due grandissimi artisti:

- Maria Giovanna Cherchi , con la quale il coro collabora da quasi 10 anni. Una amicizia duratura e profonda che ha portato il coro a essere presente nel lavoro discografico del 2009 “Prendas” e soprattutto nel nuovo album della popolare cantante sarda “Anima”. La cantante sarda è tra le voci più rappresentative dell’isola. Dal 1995 ha pubblicato 9 album e la sua carriera ha raggiunto prestigiosi riconoscimenti nel 2017 come il premio “Alziator” per la musica e il premio “Maria Carta” come miglior voce femminile, senza dimenticare il premio “Sardo dell’anno” nel 2015.

- Gatto Panceri , Cantautore e Chitarrista. Uno dei più amati compositori italiani degli ultimi 30 anni. Suoi alcuni dei più grandi successi italiani degli anni ’90, ottenuti collaborando con artisti come Mina, Giorgia, Bocelli, Mietta. Nella sua carriera, Gatto Panceri ha vinto e conseguito numerosi premi della critica e alla carriera, tra cui due volte il Premio Lunezia Città di Aulla, conferitogli da illustri letterati per il contenuto dei suoi testi ritenuto altamente poetico e a Napoli il premio “Massimo Troisi”. Ha all’attivo 10 album, più 1 in prossima uscita.