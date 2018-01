Trekking a Seulo: Su Stampu 'e Su Turrunu – Piscina 'e Licona

Walking In Sardinia vi invita a partecipare domenica 21 Gennaio 2018 ad una escursione in cui l'acqua sarà l'assoluta protagonista.



Immersi in una natura rigogliosa e incontaminata raggiungeremo Piscina 'e Licona e Su Stampu 'e Su Turrunu, una singolare cascata che vi regalerà un susseguirsi di forte emozioni !



Costo: - quota partecipazione: 20 € - tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione - l'accompagnamento sarà effettuato da guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



Per una migliore esperienza vi consigliamo di affidarvi sempre e solo a guide autorizzate e certificate



Attrezzatura consigliata: - abbigliamento comodo a strati - scarpe da trekking - 2 lt d'acqua - zaino per escursione giornaliera - scarpe e cambio completo da lasciare in macchina - pranzo al sacco, snack - giacca a vento - cappellino



Percorso: - lunghezza: 7 km - dislivello: +/- 200 m - difficoltà: E (Escursionisti)

Orario e punto di incontro: h. 9:30 Sadali

Eventuali variazioni per motivi organizzativi, logistici e climatici vi verranno comunicate tempestivamente.



Per info e prenotazioni: Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci. La partecipazione va confermata tramite chiamata, messaggio o whatsapp Tony 3246608394