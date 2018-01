Scott Kelly et John Judkins a Quartucciu

CuevaRock Live & Doom Over Karalis sono orgogliosi di presentare : Scott Kelly



Chi ama le sperimentazioni avantgard metal, conoscera' sicuramente Scott Kelly. Da oltre trent'anni sulla scena con i Neurosis, e in seguito con Shrinebuilder (insieme a Wino, Al Cisneros e Dale Crover) e Tribes of Neurot tra gli altri, Scott Kelly e' un musicista di raro talento. Le sue composizioni scarne e ruvide dipingono panorami apocalittici e bui, mentre i testi crudi e minimalisti lasciano poco spazio all'immaginazione, facendo trasparire tematiche molto delicate e personali come la depressione.

Ed e' proprio attraverso le parole che Scott esorcizza i suoi demoni, mettendosi a nudo e raccontando la sua battaglia quotidiana per vincerli.



Opening act: S A R R A M https://www.youtube.com/watch?v=LJKt6C73KNs https://sarram.bandcamp.com/



Prevendita: 13 euro

Porta: 18 euro



Testo e immagine rilevati dal web