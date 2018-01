Mostra Risonanze Armoniche a Cagliari

Inaugurazione mostra giovedi 11 gennaio ore 19:00 c/o May Mask - via Giardini 149/a



L' idea di questo progetto ha inizio nel 2000 con la nascita di un laboratorio creativo indirizzato alla realizzazione di strumenti musicali ottenuti dal riciclo di oggetti d'uso comune. Attraverso i suoni, i colori e le forme, le installazioni ci trascinano nel percorso dell'immaginario alchemico più puro e di libera interpretazione. Finalità del progetto è “fare musica”, interpretare, captare il mondo musicale che siamo, con la ricerca ovunque di materiali di scarto e riciclo da utilizzare nella costruzione di strumenti musicali “bizzarri” ma molto efficaci, che troverete in esposizione al May Mask.

I suoni, il ritmo, sono costantemente presenti nella vita quotidiana. Rappresentano uno dei mezzi attraverso cui natura e uomo comunicano, ci rendono capaci di interagire con la nostra parte istintiva utilizzando un linguaggio non verbale. Gli strumenti sono quei mezzi che ci permettono di interpretare, svolgere e trasmettere, con un nostro attivo coinvolgimento, il mondo dei suoni da cui siamo circondati. La creazione di questi strumenti stimola la curiosità, l'ingegno e l'osservazione, permette di applicarsi senza difficoltà poiché non richiede una specifica conoscenza teorica o tecnica e porta le persone a relazionarsi in modo nuovo e creativo, abbandonando i canoni convenzionali del fare musica. Testo e immagine rilevati dal web