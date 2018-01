Garage cafe' - live set - livedinner a Su Tzirculu di Cagliari

Bachisia tromba ed elettronica

Mario Massa chitarra

Maurizio Marzo voce

Mixa Fortuna una distillazione di suono TerzoSegnale feat.

Maurizio Marzo sincretismo e qualità del suono



ingresso 5 euro / tessera circolo compresa (2 euro) tesserati 3 euro tavoli limitati per cena fronte palco in atmosfera cafè chantant, a lume di candela,10 euro a persona (tessera compresa) cena mediterranea vegana/nonvegana con prodotti bio del territorio (culurgiones, formaggi, orto, frutta, vino di proprietà) by Tzia Bachisia, una donna sarda che fa pasta fresca per passione e per tenersi sempre connessa con il mondo nei modi più creativi che trova https://www.facebook.com/tziabachisia/



La sera del 25 siete nostri ospiti, Tzia Bachisia matrona antica cucina per tutti noi del cibo che viene da questa terra, perchè è nello stare insieme che si partorisce la felicità!



Per fare questo a casa nostra creiamo atmosfera, raccoglimento, 15 tavoli a lume di candela intorno al palco come un'unica scena, abitati da una emissaria di Bachisia che a momenti precisi favorirà le vivande della cena che vi intratterrà.

E musica, suono, voce, avranno tutto l'agio di esprimersi grazie ad una scansione drammaturgica dell'arrivo delle portate, un ordine armonico di suono e gesti della vita. E di lasciarvi assaporare, gustare, il cibo sì, e le presenze.



E' il nostro desiderio più grande qui a Cagliari, coniugare i piaceri dei sensi e dello spirito e non dover lottare con un bue rosso per accaparrarci qualche momento di attenzione (tra le cause delle nostre apparizioni sporadiche) Se risponderete a questo invito saremo sicuri che la vostra presenza è un richiamo del cuore e della bellezza che passa attraverso tutti i sensi e il terzo occhio e la quarta parete e i dieci mondi e le mille e una notte.

#tziabachisia #terzosegnale #livedinner #mariomassa #mauriziomarzo #mixafortuna #garagejazz #sutzirculu #cafechantant



LA CARTA DI TZIA BACHISIA 15 tavoli - prenotazioni ai nostri numeri o su contatto privato per coordinate telefoniche (max 6 persone a tavolo) 10 euro a pers. (2 eu tessera circolo + 8 eu live dinner) 9 euro a pers. fino al 18 gennaio menù (prodotti del territorio - presto nell'evento verranno indicati i produttori e gli ingredienti) culurgiones tradizionali o vegani al sugo (no, non saranno giusto 4..!) formaggi di capra e orto / polpette knodel di erbe&ceci e orto seadas con miele tradizionale o con mozzarisella vegana (non del territorio) acqua, vino rosso biologico, pane di Tzia Bachisia integrale Cappelli IN CO-LABORAZIONE CON #SUTZIRCULU