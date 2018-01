Carrasegare in Macumere 2018 a Macomer

Si rinnoverà il 27 gennaio 2018 l'appuntamento di Carrasegare in Macumere .



La sfilata vedrà protagonisti oltre al gruppo locale di Donna Zenobia , gli allegri e festosi Tumbarinos di Gavoi, gli imprevedibili e scatenati Urthos e Buttudos di Fonni , i misteriosi Bundhos di Orani , e dopo il successo riscontrato la scorsa edizione, ritorna con grande piacere, per la seconda volta in Sardegna, la terribile maschera Altoatesina dei Krampus di Naturno.



Per informazioni: Tel.

0785 743044 Cell: 347 9481337 esedraescursioni@libero.it



Testo e immagine rilevati dal web