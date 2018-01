Presentazione libro "La mano destra della Storia"a Cagliari

L’archeologa Ilaria Montis intervista l’antropologo Fiorenzo Caterini, autore del saggio “La Mano destra della Storia”



Vi è mai capitato di chiedervi perché i sardi stessi non conoscono la storia della Sardegna? Di chiedervi perché questa storia non si legge nei libri di scuola? Di chiedervi perché nonostante l’imponente patrimonio archeologico tra i più ricchi al mondo per quantità, stato di conservazione e interesse scientifico delle testimonianze, davvero in pochi fuori dall’isola siano al corrente dell’esistenza delle civiltà che hanno animato i lunghi millenni della preistoria sarda? In questa serata in compagnia dell’antropologo e scrittore Fiorenzo Caterini, scopriremo cosa c’è dietro questo fenomeno che, al di là di qualsiasi tipo di retorica e degli stereotipi, è comunque un dato di fatto.





Parleremo del problema storiografico sardo analizzandolo in rapporto ai processi storici e culturali sottesi alla produzione storiografica nazionale italiana. Comprenderemo quanto sia importante prendere coscienza di questi fenomeni culturali, che coinvolgono in ultima analisi l’intera società, per ambire a una prospettiva quanto più possibile obiettiva e libera da condizionamenti nel considerare, e quindi finalmente, poter raccontare la storia sarda e l’immenso patrimonio archeologico dell’Isola.



Fiorenzo Caterini, antropologo, cultore della disciplina scientifica del “sistema mondo”, studioso di storia, ambiente e cultura della Sardegna, ha scritto “Colpi di Scure e Sensi di Colpa”, libro che narra le vicende della storia ambientale dell’isola e in particolare del disboscamento dell’800. Da anni si interessa, inoltre, al problema storiografico sardo, con decine di articoli pubblicati sull’argomento. Nemico delle barriere culturali e di ogni etnocentrismo, scrive in numerose testate giornalistiche e siti online, ed è redattore della testata giornalistica Sardegnablogger. Ilaria Montis, archeologa, dopo la laurea e la scuola di specializzazione a Pisa e il master in Geotecnologie per l’archeologia a Siena, a partire dal 2009 fino alla fine del 2014 ha lavorato come assegnista di ricerca all’Università di Cagliari e come libera professionista per numerosi Comuni e studi tecnici, conseguendo poi nel 2015 il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l’archeologia e i Beni Culturali presso l’Università di Ferrara. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste specializzate. Tutt’ora lavora come libera professionista nel campo dell’archeologia preventiva e a partire dal 2016 ha scelto di dedicare la maggior parte delle sue energie alla divulgazione attraverso il progetto Sardegna Sacra e alla ricerca indipendente sulle tematiche dell’archeologia del Sacro nella preistoria e protostoria sarda.



La serata è a ingresso libero, ma poichè i posti in sala sono limitati si richiede di prenotare scrivendo ai seguenti recapiti: sardegnasacra@gmail.com 3208492880