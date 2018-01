"Musica e Storia: dai campi di battaglia alle carte del potere" a Cagliari

Musica e Storia (edizione 2018). Dai campi di battaglia alle carte del potere.

• Sabato 3 febbraio ore 19. Intervento di Giampaolo Salice. Musiche di František Kocžwara e Carl Philipp Emmanuel Bach. Alice Madeddu, soprano. Riccardo Leone, fortepiano.



• Giovedì 22 febbraio ore 19. Intervento di Alessandro Barbero. Musiche di Ludwig van Beethoven. Elisabetta Dessì e Francesco Giammarco, pianoforte a quattro mani.



• Sabato 3 marzo ore 19.

Interventi di Aldo Accardo e Elena Bittasi. Musiche di Luigi Truzzi, Rodolfo Mattiozzi, Angelo Panzini. Francesco Giammarco, pianoforte.



• Domenica 18 marzo ore 19. Intervento di Andrea Graziosi. Musiche di Sergei Prokofiev. Giulio Biddau, pianoforte.



Palazzo Siotto, via dei Genovesi 114. Cagliari. Direzione artistico-musicale: Francesco Giammarco. Ufficio stampa e introduzioni: Fabio Marcello. Informazioni, biglietti e prenotazioni: info@fondazionegiuseppesiotto.org. www.fondazionegiuseppesiotto.org In collaborazione con Le Officine. Con il patrocinio di: Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo), Associazione per la Cooperazione Culturale in Sardegna (ACCuS), Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo (MiBACT)



