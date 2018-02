Convegno su "Paesaggi rurali. Prospettive di ricerca" a Sassari

In questi anni grande attenzione è stata posta sul tema del paesaggio sia in termini discipli- nari che legislativi. Tuttavia la dimensione rurale che costituisce una parte rilevante del paesaggio è rimasta a lungo una questione di secondo piano.



L’esiguità di studi teorici e ricerche empiriche in materia che ha caratterizzato gran parte della storia urbanistica del paese trova giustificazione in una conclamata attenzione per la sola realtà urbana, da sempre elemento principale delle riflessioni della disciplina.

Il paesaggio rurale riveste, invece, un’importanza fondamentale nelle dinamiche territoriali.



Contribuisce alla difesa del suolo, allo sviluppo economico, alla sostenibilità, agli equilibri ambientali, alla conser- vazione dei valori e dell’identità locale oltre che al disegno del territorio. Impone una rivalutazione della pianificazione degli spazi a bassa antropizzazione. Chiama in causa competenze e conoscenze variegate.



Il convegno intende porre al centro della riflessione il paesaggio rurale nelle sue più varie sfaccettature coinvolgendo esperti di diversa formazione chiamati a portare il loro punto di vista sul tema.



I TEMI

- paesaggi storici ed evoluzioni del paesaggio rurale

- paesaggi rurali e fenomeni di urbanizzazione

- relazioni tra paesaggi rurali e processi economici

- paesaggi produttivi e identità locale

- rappresentazione e percezione dei paesaggi rurali

- mappe e cartografie tematiche - rilievo e tutela del patrimonio culturale dei paesaggi rurali

- comunicazione, promozione, branding e marketing territoriale - paesaggi rurali e servizi ecosistemici

- infrastrutturazione del paesaggio e tutela dei processi ambientali

- costruzioni rurali, agricole e forestali - paesaggi rurali e cambiamenti climatici

- paesaggi rurali e politiche territoriali



CALL FOR PAPERS

Il full paper dovrà essere inviato entro il 20 gennaio 2018 secondo le modalità specificate nel sito www.ruralandesign.com. E’ possibile partecipare con una presentazione scritta e orale o con una presentazione solo scritta. Il comitato scientifico e organizzatore si riserva- no di decidere le modalità di presentazione in base al numero di contributi, alla attinenza ai temi del Convegno e alla rilevanza scientifica del contributo proposto. Tutti i contributi accettati saranno comunque inseriti negli atti del convengo.



SCADENZE 20.01.2018 invio full paper (22.000 battute spazi inclusi) 27.01.2018 notifica di accettazione



REGISTRAZIONE

Le spese di iscrizione da pagarsi successivamente all’accettazione del contributo ed entro il 15 febbraio 2018 ammontano a 100 euro.



PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti saranno pubblicati su un volume dotato di ISBN all’interno di una collana della Gangemi.



Testo e immagine rilevati dal web