Corso di Archeologia sulla Sardegna preistorica a Cagliari

Corso di archeologia della Sardegna La Preistoria: dal Paleolitico al Neolitico

Cagliari, 20-27 gennaio; 3-10 febbraio



Un’isola antica al centro del Mediterraneo che vanta un patrimonio archeologico tra i più vasti di tutto il mondo occidentale. Lo scopo del corso è quello di far conoscere in maniera semplice, divulgativa ma scientifica allo stesso tempo, le vicende archeologiche dell’isola di Sardegna, con numerosi confronti con le culture preistoriche del resto d’Italia e d’Europa.

La comparsa del primo uomo sull’isola è documentata nel Paleolitico Inferiore, intorno ai 250 mila anni fa. La vicende umane proseguirono anche nel Paleolitico Superiore e nel Mesolitico, ma è sicuramente la rivoluzione neolitica (6000 a.C.) quella in cui la Sardegna conosce un grande sviluppo in termini culturali e monumentali. È infatti in questo periodo che si realizzeranno le oltre 3500 domus de janas (tombe ipogeiche), si eressero oltre 1000 menhir e realizzarono oltre 300 dolmen. Sempre a quest’epoca risale anche l’unico ziqqurat di tutto l’occidente: Monte d’Accoddi.



Il corso sarà tenuto dall’archeologo Nicola Dessì, specializzato nella preistoria della Sardegna e del Mediterraneo.



Calendario lezioni e argomenti che tratteremo:

Sono previste 4 lezioni: 20-27 gennaio; 3-10 febbraio, della durata di 1 ora e mezza circa (dalle 17 alle 18.30).

I lezione: La prima comparsa dell’uomo, il neolitico antico e la Cultura Cardiale.

II lezione: il neolitico medio e la Cultura di Bonu Ighinu, il neolitico recente e la Cultura di San Michele di Ozieri.

III lezione: L'ipogeismo e le domus de janas

IV lezione: il megalitismo. I menhir, i dolmen e l'altare di Monte d'Accoddi.



Costo a persona: 85 euro. Comprende: le 4 lezioni teoriche e una cena particolare presso il ristorante specializzato in cucina archeologica "Ricercato", ove si terranno le lezioni.

A fine corso si rilascia attestato di partecipazione Per iscrizioni telefonare al: 340.5337489



Testo e immagine rilevati dal web