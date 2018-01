“ Web sicuro: tutela dei minori. Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo” convegno a Sassari

Sabato 20 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00, presso l’aula magna dell’Università’ di Sassari, in Piazza università’, Il Lions Club Sassari Host e il Leo Club Sassari Castello invitano i cittadini al convegno “ Web sicuro: tutela dei minori. Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo”



Dopo i saluti di rito dell’avv. Melania Delogu, segretario A.N.F. Sassari - componente O.C.F. , dell’avv. Anna Soro , presidente del Lions Club e del sig.

Matteo Zucca, presidente del Leo Club, interverranno Il dott. Antonello Soro (Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ), l’ avv. Vinicio Nardo (C.O.A. Milano - Componente O.C.F. - gia’ segretario nazionale U.C.P.I), la dott.ssa Lorenza Bazzoni (Dirigente psicologo dell’Unita’ di Neuropsichiatria infantile ASL n.1 Sassari. Moderatrice la dott.ssa Cristina Nadotti giornalista di La Repubblica. Si prenderanno in considerazione i rischi legati ad un uso improprio del web .



Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la distinzione tra vita online e vita offline è davvero minima. Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale. Allo stesso modo, le vite online influenzano anche il modo di comportarsi dei ragazzi e questo elemento ha diverse ricadute che devono essere prese in considerazione per comprendere a fondo il cyberbullismo.



La partecipazione e' gratuita e attribuira' crediti formativi.Iscrizioni inviando una e-mail a anfsassari@gmail.com