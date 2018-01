Escursione a Nuraghe Serbissi e fuochi di Sant'Antonio a Gairo Taquisara

La festa di Sant’Antonio Abate è molto sentita in Sardegna, specie nei piccoli paesi dell’interno.

Qui la commistione tra sacro e profano origina riti dal grande fascino e un’accoglienza squisita per il forestiero.



Approfittiamo di questa festa per un’uscita infrasettimanale in Ogliastra. Partendo dalla frazione di Gairo Taquisara, raggiungiamo il Nuraghe Serbissi e la sua grotta e visitiamo una porzione del tacco di Osini.



Percorso: circa 12 Km Dislivello in salita: circa 500 Tempo di percorrenza: circa 5 ore e 30’



Partenza: parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant’Elena ore 07:45 Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.



Costo: € 15 a persona.

Adesioni entro le ore 14 di LUNEDI’ 15 GENNAIO al 3489305607 www.allascopertadi.it