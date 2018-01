Escursione all'area archeologica di Matzanni

Camminiamo in un sentiero immerso in un bosco con numerose roverelle, che ci offrono lo spettacolo del foliage, poco frequente nel sud Sardegna, fino a raggiungere un sito archeologico unico in Sardegna, frequentato in diverse epoche e ricco di storia.



Il percorso offre ampi panorami a 360°.

Percorso: circa 10 Km Dislivello in salita: circa 300 Tempo di percorrenza: circa 4 ore e 30’



Partenza ore 8:30 parcheggio del Cimitero di Monserrato

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.



Costo: € 15 a persona Adesioni entro le ore 20 di VENERDI’ 12 GENNAIO al 3489305607 www.allascopertadi.it