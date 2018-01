Workshop di Radiodramma con Giulio Federico Janni a Sassari

Per il ciclo "FormAttori di Tribù", promosso dall'Associazione ArtsTribu, arriva a Sassari un nuovo ciclo di seminari e workshop di teatro tenuti da Maestri del panorama nazionale. Il 27 e 28 Gennaio Giulio Federico Janni, attore teatrale di grande esperienza (Compagnia di Alessandro Gassman, teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile di Napoli, etc), guiderà gli allievi alla scoperta del RADIODRAMMA, in un percorso incentrato sulla recitazione, la tecnica, la vocalità ed espressività.

Alla fine del seminario, i partecipanti daranno vita al proprio radiodramma!



IL LABORATORIO

Il laboratorio è pensato come un percorso di sedici ore rivolto ad attori o aspiranti tali, senza limiti di età, che vogliano approfondire la conoscenza del radiodramma imparandone le basi del processo realizzativo e i meccanismi drammaturgici attraverso l’esplorazione delle tecniche radiodrammatiche: dizione, ortoepia, tempi radiofonici, tempi comici, interpretazione, tempi musicali e realizzazione di effetti sonori. Durante il laboratorio i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un primo esempio di radiodramma, grazie ad un intenso lavoro di gruppo, affrontandone tutti i ruoli: interprete, rumorista e musicista. Un viaggio alla scoperta del segreto di riuscire a far vedere attraverso il suono.



GIULIO FEDERICO JANNI

Nato a Roma, si è diplomato presso La Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone nel 1994. Come attore ha lavorato, tra gli altri, con Federico Tiezzi, Alessandro Gassmann, Piero Maccarinelli, Antonio Taglioni, Marco Bernardi, Sandro Mabellini, Pino Quartullo, Walter Pagliaro, Jochen Dehn, Attilio Corsini. Ha lavorato anche all’estero in città quali Hamburg, Sarajevo e Wolfsegg am Hausruck. È docente presso la scuola Estroteatro di Trento. Da qualche anno affianca il lavoro di attore con quello di autore e regista con la Compagnia Raumtraum, della quale è cofondatore insieme a Michele Vargiu. Il suo sito internet è www.giuliofedericojanni.com . *Numero di posti limitato.



SCADENZA ISCRIZIONI: le iscrizioni a ciascun workshop scadono 7 giorni prima del workshop stesso. Info e prenotazioni: info@artstribu.it WhatsApp: 346.0975646 www.artstribu.it