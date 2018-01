Cagliari nel 1500. Sigismondo Arquer, Inquisizione e corruzione

TOUR POMERIDIANO Visto il successo delle precedenti edizioni, domenica 28, partirà un nuovo suggestivo tour su "Sigismondo Arquer e la Cagliari del 1500".



Di seguito le info sulla passeggiata culturale. Nel 1500 Cagliari è una città tutt'altro che tranquilla.



Potenti famiglie, per salvaguardare il proprio potere, sono disposte a tutto. Corruzione e sangue sono le parole chiave. In questo difficile contesto spicca un intellettuale e letterato che si impegna per far emergere la verità: Sigismondo Arquer.

È una figura di spicco nel panorama europeo noto per aver scritto il testo "Sardiniae brevis historia et descriptio". Un viaggiatore, plurilaureato, costretto a difendersi da attacchi continui e macchinazioni di ogni sorta, che termineranno con un tragico epilogo lontano da casa.



DATA, ORA D'INCONTRO Domenica 28 gennaio INCONTRO ore 16:30



PARTENZA DEL TOUR ALLE ORE 16:40 (Quartiere Castello)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (per esigenze organizzative): - 331 8484742 Alessandra - 335 8340855 Raffaella - con nome e cognome dei partecipanti - recapito telefonico di riferimento della persona che prenota



DURATA E CARATTERISTICHE TECNICHE Durata: circa 1 ora e 40 minuti. Difficoltà: nessuna (salite e discese di semplice percorrenza) * Le persone con eventuali problemi deambulatori devono comunicarlo in fase di prenotazione.



COSTI: Costo ad adulto: € 10,00 Ragazzi entro i 12 anni pagano € 5,00. Bambini fino ai 6 anni non pagano.



Il pagamento avviene in contanti nel luogo e ora d'incontro.

La visita guidata partirà con un minimo di 6 partecipanti.



PER ULTERIORI INFO Scriveteci alla nostra mail: cagliari.tourist.guide@gmail.com